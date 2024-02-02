Сын Децла высказался об осквернивших могилу отца: «Сделать селфи с надгробием? Кто эти уроды?»

Третьего февраля исполнится пять лет с того дня, как не стало известного музыканта Кирилла Толмацкого, работавшего на сцене под псевдонимом Децл.

Поклонники уже начали совершать паломничества к месту захоронения Децла. Правда, не все приходят для того, чтобы отдать дань памяти любимому артисту, ушедшему из жизни очень молодым.

Некоторые топчутся по могиле Децла, делают селфи с его надгробием. Сын покойного музыканта, 18-летний Меркурий Антоний Иоан Киселев пришел в ужас, когда увидел, как оскверняют могилу его отца.