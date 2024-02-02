Лиза Арзамасова сделала признание о подросшем сыне: «Хочется прижаться и так и сидеть с ним рядышком»

Актриса Лиза Арзамасова рассказала в телеграм-канале, что пытается найти баланс. Она хочет быть успешной в своей карьере и при этом умудряться вкладывать много любви и сил в воспитание сына Левы.

Лиза Арзамасова призналась, что ей очень сложно уходить от малыша на работу. Но с другой стороны, она понимает, что чем больше и лучше будет трудиться, тем больше сможет дать своему наследнику.