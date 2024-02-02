Лиза Арзамасова сделала признание о подросшем сыне: «Хочется прижаться и так и сидеть с ним рядышком»

Лиза Арзамасова надеется найти баланс между карьерой и воспитанием сына Левы. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Актриса Лиза Арзамасова призналась, что ей очень сложно дается разлука с маленьким сыном.

Актриса Лиза Арзамасова рассказала в телеграм-канале, что пытается найти баланс. Она хочет быть успешной в своей карьере и при этом умудряться вкладывать много любви и сил в воспитание сына Левы.

Лиза Арзамасова призналась, что ей очень сложно уходить от малыша на работу. Но с  другой стороны, она понимает, что чем больше и лучше будет трудиться, тем больше сможет дать своему наследнику.

«Как у многих работающих мам, у меня часто возникает волнение, когда ухожу на работу. Хочется прижаться к малышу и так и сидеть с ним рядышком в обнимочку и никуда не идти», — поделилась Лиза Арзамасова в телеграм-канале.

Сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Фото: телеграм-канал Лизы Арзамасовой

Напомним, Лиза Арзамасова родила сына Леву от мужа, известного фигуриста и создателя ледовых шоу Ильи Авербуха. Малыш появился на свет в августе 2021 года. Мальчик — копия своей мамы.

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