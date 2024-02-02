Юлия Салибекова из «Дома-2» обратилась к подписчикам: «Вы меня постоянно ругаете за все подряд»

Жизнь бывшей участницы «Дома-2» и матери троих сыновей Юлии Салибековой после развода с мужем Тиграном Салибековым круто изменилась.

Юлия Салибекова одна растит троих мальчишек и позволяет себе намного больше вольностей, чем это было в браке. Теперь она уже не покорная жена и примерная мать, а чувственная молодая женщина.

Юлия Салибекова меняет образы, танцует бачату, меняет машины и ведет себя довольно раскованно. Это не нравится части ее аудитории. Юлия Салибекова попыталась разобраться, почему она так раздражает некоторых своих подписчиков.

«Вот вы постоянно ругаете меня за все подряд! — обратилась Юлия Салибекова к своей аудитории в микроблоге. — За глаза, которые закатываю, за язык, за бачату, за все, все. Но самая сильная боль в том, что это вы, те, кто меня критикует, не можете позволить себе многое, поэтому и других одергиваете, а я позволяю».

Юлия Салибекова призвала подписчиков обратить внимание на свою жизнь и понять, что в ней не так. Может, слишком много рамок и ограничений? Тогда понятно, почему чужое ощущение внутренней свободы так выводит из себя.

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