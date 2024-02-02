В Санкт-Петербурге умерла вдова Эдуарда Хиля Зоя Хиль

В Санкт-Петербурге скончалась вдова известного певца Эдуарда Хиля Зоя Хиль. Она пережила своего именитого мужа на без малого двенадцать лет.

Зою Хиль похоронят 4 февраля. А перед погребением состоится отпевание, оно пройдет в храме Смоленской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Начало в 13:30.

Зоя Хиль родилась в 1940-м году, она была выпускницей музыкального училища им. Римского-Корсакова при консерватории по классу фортепиано и академии балета им. А. Я. Вагановой. Она вполне могла бы построить собственную карьеру. Но познакомившись в 50-х годах с Эдуардом Хилем и выйдя за него замуж, посвятила свою жизнь супругу.

Зоя Хиль оставила свою профессию и выступала вместе с мужем, вела концерты, была балетмейстером.

У супругов остался единственный наследник. Сын пары Олег, как и его именитый отец, посвятил себя творчеству. Семейную династию продолжил и внук Зои и Эдуарда Хиль. Молодой человек носит имя своего знаменитого деда и тоже поет.

Напомним, Эдуарда Хиля не стало 4 июня 2012 года, он скончался от последствий перенесенного инсульта. Певцу было 77 лет.

По материалам MK.RU

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