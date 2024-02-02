Адвокат блогера Елены Блиновской опровергла, что та страдает от депрессии в СИЗО

Адвокат известного блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова отреагировала на публикации о состоянии своей подзащитной в СИЗО. Сообщалось, что 42-летняя Блиновская, попавшая в следственный изолятор, впала в депрессию, отказывается от еды и сильно похудела.

Как дала понять адвокат, все это не соответствует действительности.

«Это ложная информация. Состояние удовлетворительное», — кратко высказалась о самочувствии Елены Блиновской Наталия Сальникова.

Напомним, ранее подозреваемая в неуплате налогов Елена Блиновская находилась под домашним арестом. Однако Елена Блиновская не соблюдала наложенные на нее ограничения в связи с возбужденным против нее уголовным делом и даже встречалась со свидетельницей по делу. В результате следователи ходатайствовали перед судом о помещении Елены Блиновской в СИЗО. Там блогерша пробудет как минимум три месяца, до конца апреля.

По материалам KP.RU

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