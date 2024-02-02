Друг Николая Дроздова Константин Мирошник рассказал о его состоянии: «Диагнозы, которые озвучиваются, — это выдумки»

Близкий друг известного телеведущего и ученого-биолога Николая Дроздова, художник Константин Мирошник, рассказал, что у его 86-летнего приятеля отменное здоровье.

У Николая Дроздова нет лишнего веса, он всегда бодр, жизнерадостен, много двигается, ходит с помощью скандинавских палочек. Так что, по уверению Константина Мирошника, никаких поводов волноваться за самочувствие Николая Дроздова нет.

«По поводу диагнозов, которые озвучиваются в последнее время, — это все выдумки. Николай Николаевич и не знает, что о нем пишут, потому что он не выходит в Интернет и ничего не читает о себе», — поделился Константин Мирошник.

Напомним, некоторое время назад появилась информация о госпитализации Николая Дроздова якобы на фоне ухудшегося самочувствия из-за онкологического заболевания. Супруга мэтра тут же эту новость опровергла. Николай Дроздов, действительно, был в клинике. В стоматологической, куда сопровождал свою жену.

По материалам MK.RU

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