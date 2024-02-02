Елена Драпеко о Марии Мироновой: «Такие люди пытаются себе цену набить за счет знаменитых родственников»

Зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, в прошлом актриса и звезда советского кино Елена Драпеко отреагировала на высказывание Марии Мироновой о ее знаменитом отце, актере Андрее Миронове.
Елена Драпеко дала понять, что Мария Миронова всего лишь захотела, по ее мнению, напомнить о себе, используя имя своего гениального родителя, более успешного, чем она, артиста Андрея Миронова.
«Такие люди пытаются себе цену набить за счет знаменитых родственников. Поэтому не надо их вообще обсуждать, забыть их, пусть они себе сидят на своей кочке, а мы будем делать то, что мы делаем», — высказалась Елена Драпеко.
Елена Драпеко. Фото: Global Look Press
Напомним, некоторое время назад Мария Миронова объяснила поклонникам, почему у ее отца Андрея Миронова, несмотря на его бешеную популярность, не было звания народного артиста СССР. Мария Миронова объяснила это тем, что родитель не стремился к званиям. Слова актрисы раскритиковали многие, кто был лично знаком с Андреем Мироновым.
По материалам aif.ru
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