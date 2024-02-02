Елена Драпеко о Марии Мироновой: «Такие люди пытаются себе цену набить за счет знаменитых родственников»

Зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, в прошлом актриса и звезда советского кино Елена Драпеко отреагировала на высказывание Марии Мироновой о ее знаменитом отце, актере Андрее Миронове.

Елена Драпеко дала понять, что Мария Миронова всего лишь захотела, по ее мнению, напомнить о себе, используя имя своего гениального родителя, более успешного, чем она, артиста Андрея Миронова.