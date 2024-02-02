Известный как Верка Сердючка Андрей Данилко подтвердил пожизненный запрет на въезд в Арабские Эмираты

Известный шоумен Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе фактурной проводницы Верки Сердючки, больше не сможет давать концерты в Арабских Эмиратах.

Соответствующие документы об этом артист на днях получил на руки. По словам же Андрея Данилко, ранее он узнал о запрете пожизненного въезда в Арабские Эмираты от журналистов. И только сейчас убедился в том, что это не плод их воображения.

«Только на днях получил официальные бумаги», - поделился Андрей Данилко.

Как сообщается, причина запрета - разжигание межнациональной ненависти. Выступая в Арабских Эмиратах на новогоднем корпоративе в 2022-м году, Верка Сердючка позволяла себе грубые выражения в адрес россиян и России.

По материалам телеграм-канала Mash

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