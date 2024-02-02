Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили из «Дома-2» отмечают важную дату: «Двести дней трезвости»

Бывшие участники «Дома-2», супруги Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили, отмечают важную для них дату. Уже больше полугода Глеб Жемчугов не пьет спиртного.

Страдающий от зависимости Глеб и Настя решили провести этот день особенно. Супруги украсили квартиру воздушными шарами в виде цифры 200 и запечатлелись на их фоне.

«Ура! Любимый, сегодня очень важный день для нас. 200 дней трезвости. Я тобой очень сильно горжусь, люблю тебя, мой самый лучший муж на свете», — написала Анастасия Роинашвили в микроблоге.

Она во всем поддерживает мужа и помогает ему бороться с алкогольной зависимостью.

Напомним, в очередной раз Глеб Жемчугов пошел по наклонной летом минувшего года. Самое печальное, что в это самое время у них в гостях в Крыму был сын от брака с Ольгой Ветер, Миша. Все происходило на глазах у мальчика. Ольга Ветер не смогла оперативно забрать сына в Москву. Она была в ужасе от того, что Глеб сорвался в присутствии сына.

Жемчугов сначала лечился в рехабе, а потом продолжил борьбу за трезвость дома. Насте Роинашвили поклонники советовали бросить мужа и не тратить свои лучшие годы на опустившегося человека. Но та в силу молодости и присущего ей максимализма решила бороться за Глеба.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».