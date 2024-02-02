Исполнитель хита «Снится мне деревня» Сергей Беликов рассказал об отмене на ТВ: «Дали понять, что я сбитый летчик»

Популярный в конце 80-х годов прошлого века исполнитель Сергей Беликов, чьи хиты «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Родник», звучали тогда повсюду, рассказал, как его много лет назад убрали с экранов ТВ.

Это было в 90-х годах. К тому моменту Сергей Беликов уже был хорошо известен зрителям, его песни любили и слушали все.

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«В свое время мне представители шоу-биза дали понять, что я сбитый летчик и отработанный материал», — поделился Сергей Беликов.

Музыкант рассказал, что никогда не рвался в эфиры и на программы, куда пускали только за определенную плату. Для Сергея Беликова это был вопрос принципа — идти туда, куда пускают только за деньги, а не за талант, он принципиально не хотел.

«У меня немало примеров вопиющих, которые говорят, что я попал в некий стоп-лист тогда», — рассказал Сергей Беликов.

Несмотря на то, что Сергей Беликов исчез из эфиров, преданные фанаты остались ему верны. Сергей Беликов и сегодня выступает на концертных площадках, и публика с удовольствием ходит на его концерты.

По материалам MK.RU