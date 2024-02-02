Гарик Харламов расстался с Катериной Ковальчук

В прессе вновь и вновь появляются слухи о том, что Гарик Харламов то разошелся, то сошелся с Катериной Ковальчук. Актриса очень нравилась маме юмориста Наталье Игоревне, та всегда с восхищением отзывалась о будущей невестке. Поклонники не сомневались, что свадьба у молодых не за горами. Многие подмечали, что Катерина чем-то внешне напоминает Кристину Асмус, вторую жену комика.

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Однако не так давно Гарик Харламов пустил новый слух, подтвердив, что он снова одинок. Похоже, резидент «Камеди клаб» расстался с Катериной Ковальчук. При этом юморист не стал раскрывать причины, которые привели к тому, что они перестали существовать как пара.

Гарик Харламов пришел на съемки шоу «Натальная карта». В свежем выпуске Олеся Иванченко «подберет» резиденту «Камеди клаб» женщину, дав характеристики той особе, которая стала бы идеальной парой для юмориста. Таролог считает, что Гарик нуждается в женщине, которая сможет составить ему конкуренцию в интеллектуальной дуэли. Это может быть на вид милая особа со стальным характером. В ответ Харламов тут же поинтересовался, где ему найти такую девушку.

Дальше больше: юморист намекнул, что рядом с ним нет той, которая могла бы его приревновать к предполагаемой сопернице. Тут же стало понятно, что Гарик снова одинок.

По материалам «СтарХита»