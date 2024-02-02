Николай Дроздов попал в больницу из-за осложнений на фоне борьбы с онкозаболеванием

По поступившей информации, Николая Дроздова экстренно госпитализировали из-за осложнений на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. Его доставили в одну из московских больниц, где телеведущему окажут всю необходимую медицинскую помощь. Состояние Николая Дроздова ухудшилось накануне вечером. Родственники вызвали ему скорую. Прибывшие к пациенту врачи настояли на госпитализации.

Телеведущего спешно доставили в больницу. Там Дроздова обследовали, после чего удалось стабилизировать его состояние. Врачи выписали ему необходимое дальнейшее лечение, состоящее из противоопухолевой терапии. Телеведущего направили в дневной стационар.

Около недели Николай Дроздов будет посещать больницу и возвращаться домой на ночь. В клинике ему будут делать необходимые процедуры, пишет Telegram-канал Shot.

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Жена Николая Дроздова Татьяна Петровна вышла на связь с журналистами, подметив, что ее муж чувствует себя лучше, он ответственно выполняет все предписания медиков. В свободное от процедур время телеведущий проводит на даче, гуляет на свежем воздухе. Ранее в прессе появились слухи о том, что Николай Дроздов лечится от рака. Якобы он проходил химиотерапию, получал множество препаратов, ему делали капельницы, и посадили на диету, после чего состояние телеведущего улучшилось.