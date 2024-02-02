Лоза выдал вердикт Пугачевой, заговорив о популярности звезд: «Стоит чего-то отчебучить... Сразу об этом новость»

Юрий Лоза считает, что вся популярность звезд отечественного шоу-бизнеса заключается в том, как часто они мелькают в тех или иных скандальных сюжетах. Публике, по мнению певца, больше интересно читать и сплетничать о личной жизни, промахах и неловких ситуациях, в которых оказались селебрити, а вовсе не о творческой составляющей.

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