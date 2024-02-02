Лоза выдал вердикт Пугачевой, заговорив о популярности звезд: «Стоит чего-то отчебучить... Сразу об этом новость»

Юрий Лоза считает, что вся популярность звезд отечественного шоу-бизнеса заключается в том, как часто они мелькают в тех или иных скандальных сюжетах. Публике, по мнению певца, больше интересно читать и сплетничать о личной жизни, промахах и неловких ситуациях, в которых оказались селебрити, а вовсе не о творческой составляющей.
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«Стоит артисту уйти в запой или сорваться, чего-то отчебучить, новость об этом сразу прыгает на первые строчки», — добавил Лоза.
Заговорил певец и об Алле Пугачевой, которая вот уже второй год живет за границей, кочуя из страны в страну. То Примадонна ездила в Латвию, то в Израиль, а то и на Кипр. Поговаривают, что артистка может поселиться в США. И своей популярностью, как выразился певец, Алла Борисовна обязана тому шлейфу историй, которых не было ни у одной певицы на эстраде. Сюда Лоза отнес мужей, разводы, скандалы и прочие слухи о Примадонне, которые только повышали степень ее популярности.
По материалам aif.ru