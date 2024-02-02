Кирилл Туриченко ждет, когда жена подарит ему первенца

Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International» рассказал о своей молодой жене. Избранницей певца стала его давняя любовь Дарья Тарасова. Еще в прошлом году парочка расписалась, а вот пышную свадьбу отложила. Торжество по случаю бракосочетания у них еще впереди.

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Оказывается, у возлюбленной Кирилла Туриченко есть сын от предыдущих отношений. По словам певца, ему категорически не нравится слово отчим. Солист группы «Иванушки International» дал понять, что и у его мамы есть близкий любимый человек, который относится к ней с таким же трепетом и уважением. И Кирилл никогда не называл этого мужчину отчимом, считая его скорее другом. Такие же отношения Туриченко старается строить со своим пасынком Платоном. Ему удалось найти расположение мальчика, став его другом.

Кроме того, певец надеется, что в скором будущем он и сам станет отцом. Кирилл Туриченко мечтает, что Дарья подарит ему ребенка. Певец готов к отцовству и не прочь, чтобы в их семье было много детей.

По материалу «СтарХит»