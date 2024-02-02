Dj Smash пожаловался, что его новую песню «слили» по радио на день раньше официальной премьеры

Андрей Ширман, наиболее известный как Dj Smash, сообщил с негодованием у себя в соцсетях, что его новую композицию «Ветер», официальный релиз которой был запланирован на 2 февраля, «слили» наглым образом в прямом эфире на одной из федеральных радиостанций. Музыкант сам лично услышал свое произведение, когда находился в машине. И записал обращение к руководству радиостанции.

«Слышу свой трек, который должен выйти завтра. Я знаю, что на меня подписано руководство радиостанции. Я слушаю шоу, ведущие на полном серьезе говорят, что нашли ее (песню – прим.ред) в Интернете, но я знаю, что в Интернете ее не было. И наш плейлист срывается, потому что все настройки летят», - негодовал Ширман.

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Провинившихся ведущих, как сообщают в прессе, уже отстранили от работы. Сами радиодиджеи никак пока не прокомментировали свой поступок.