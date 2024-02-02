Татьяна Тарасова считает, что Этери Тутберидзе должна была взять вину на себя в деле Камилы Валиевой

Вынесенный Спортивным арбитражным судом (CAS) вердикт по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой продолжают обсуждать в спортивных кругах. Теперь – в связи с комментарием тренера фигуристки, Этери Тутберидзе. Сказанное ею впервые с 2021 года задело многих: наставница Камилы усомнилась, что ее кто-то защищал в суде.

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова с негодованием отметила, что Тутберидзе не может не знать, кто именно защищал фигуристку. И это первое, чем должна была Этери Георгиевна интересоваться. И причастна к происшествию, по словам Тарасовой, не только Валиева, но и ее тренер. Которая должна была взять вину на себя.

«Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата. Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Это выглядит единственно правильным решением», - убеждена Татьяна Анатольевна Тарасова.

Не понравился комментарий Тутберидзе и еще одной причастной к фигурному катанию персоне. Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская после прочтения слов Этери Георгиевны с негодованием отметила, что считает ее слова высокомерными. И точно так же, как Тарасова, уверена, что вину за случившееся ей необходимо было взять на себя.

Добавим, что Валиеву в итоге дисквалифицировали на 4 года и лишили наград и званий, аннулировав результаты, в том числе отказали в победе на Олимпиаде.

По материалам сайта «Матч ТВ»