Продюсер Лавров считает, что Киркоров вернется на сцену только через два года

Звездный продюсер Сергей Лавров считает, что Филипп Киркоров «отменен» временно, но не так скоро вернется на сцену, как хотелось бы самому певцу. В беседе с News.ru эксперт предположил, когда состоится «возвращение» поп-короля. И произойдет это, по мнению Лаврова, поэтапно.

«Надеюсь, что все-таки наше правительство годика через два станет мягче и разрешит Киркорову хотя бы кассовые концерты, пусть даже не появляться на ТВ, а хотя бы кассовые концерты», - высказался продюсер.

Лавров также убежден, что эта пауза, хоть и вынужденная, но пойдет только на пользу Киркорову. Люди успеют соскучиться, и его возвращение будет фееричным и запоминающимся.

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Напомним, тотальная «отмена» Киркорова и многих других звезд случилась в декабре, когда прошла скандальная веечринка Насти Ивлеевой. Там артисты тусовались в полуголом виде, что вызвало волну осуждения и наказания.