Анна Семенович пожаловалась, что частично лишилась слуха

Экс-звезда группы «Блестящие» Анна Семенович вышла на связь по возвращении с Мальдив. Певица с не очень хорошими новостями – она плохо себя чувствует. Поскольку впервые в жизни заболела отитом и на одно ухо теперь хуже слышит.

«Дико продуло под кондиционером, я заснула, он дул прям в ухо. Вчера врач поставил диагноз отит. Что-то еще с горлом и еще и кашель. Я на антибиотиках, правое ухо почти ничего не слышит, постоянно заливаю его лекарствами, которые мне прописали», - записала видео в Сети подписчикам звезда.

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Семенович пожаловалась, что физически истощена из-за болезни, хотя очень хорошо отдохнула и была полна сил. Теперь она активно лечится, чтобы восстановиться и приступить к работе. Дел, по ее признанию, у нее очень много, и связаны они с творчеством – хочет как модно скорее порадовать фанатов.