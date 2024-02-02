Лоза объяснил истинную причину популярности Пугачевой: «Скандалы, мужья, разводы»

Музыкант Юрий Лоза считает, что Алла Пугачева всегда была интересна публике не столько из-за творчества, сколько по причине своей скандальной жизни. Люди следили за ее женской судьбой, и она даже не пыталась отгородить ее от сцены.

«Алла Пугачева была впереди всей планеты и явно выделалась на общем фоне. Скандалы, мужья, разводы. За ней тянулся шлейф, которого не было у остальных артисток», - объяснил сайту Aif.ru феномен Примадонны Лоза.

Артист признает, что широкой публике интереснее наблюдать, как кумир ушел в запой или устроил дебош, закрутил роман или развелся. Новости об этом молниеносно выходят в топ, люди читают и обсуждают.

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Лоза напомнил, как Примадонна жила на полную катушку, ни в чем себе не отказывая: курила, злоупотребляла выпивкой. И утратила голос, который так завораживал поначалу слушателей.