«Между нами было очень много различий»: Янина Лисовская, Дина Корзун и другие актрисы, которые счастливы в браке с иностранцами

Порой встретить свою любовь сложно. Случаются разводы, даже когда люди в браке много лет. Так Дина Корзун дважды пережила развод до того, как обрела счастье. Актриса воспитала сына Тимура от первого мужа Ансара Халлиулина. Потом она была в отношениях с Алексеем Зуевым, но и этот союз был недолгим. А в 2001 году звезда фильма «Страна глухонемых» сыграла свадьбу с композитором Луи Франком из Швейцарии.
При этом познакомились они в 1995 году, когда артистка училась в Школе-студии МХАТ. Долгое время они жили в Лондоне. У пары родились дочки: Итала и София.
Дина Корзун с мужем уже 28 лет. Фото: соцсети Дины Корзун
Недавно Корзун с семьей приехала в Россию. Она решила вернуться на родину. Актриса рассказала, что ее дети говорят с акцентом, но быстро адаптровались в новой школе. Также она похвасталась, что у мужа отличные отношения с ее сыном от первого брака и тещей.
Артистка рассказала, что их отношения с Луи лишь со временем стали хорошие, а в начале их романа им было очень сложно.
«У нас много общего, но мы из совершенно разных культур и, честно признаюсь, разных взглядов на мир, на музыку. Поначалу между нами было очень много различий, первые десять лет мы взбирались в гору, а теперь нам все легче и интереснее. Он человек с большим вкусом», – поделилась Дина, пишет «МК».
Она отметила, что у них было болезненное противостояние, но потом им удалось найти золотую середину.
Дина Корзун теперь возит детей к бабушкам и дедушкам на каникулы. Фото: соцсети Дины Корзун
Янина Лисовская тоже нашла любовь не сразу. Ее первый брак был с коллегой Игорем Волковым. Их познакомил Игорь Лях. Но этот союз распался спустя два года. Актриса молчала о причинах развода.
«Даже вспоминать об этом человеке и о том периоде не хочется! Наше сочетание оказалось гибельным», – позже говорила она.
А потом звезда фильма «Любовь и голуби» встретила немецкого актера. Вольф Лист ее сразу покорил. Она признавалась, что его надежность и умение держать слово ее подкупили. Свадьбу они сыграли во Фрайбурге. А в 38 лет артистка родила дочку Янину, но они обе оказались на грани смерти. Лисовская рассказывала, что у нее произошло заражение крови. А малышка пережила проблемы с сердцем. Вольф был рядом с ней во время тяжелых родов и кесарева.
Потом Лисовская стала жить в Германии. Там она ставила спектакли. И до сих пор звезда преподает актерское мастерство и работает на телевидении.
Янина Лисовская живет в Германии. Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Оксана Мысина смогла сразу найти счастье. Актриса в 1989 году вышла замуж за журналиста и театрального критика Джона Фридмана. Он приехал из США в Москву, чтобы изучать театральное искусство. А познакомились они в подземном переходе столицы. Он купил билеты на спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», в котором главную роль играла Оксана. Когда журналисту довелось увидеть всю труппу, он уже был очарован Мысиной.
После этого Джон стал приходить на каждый спектакль. Актриса тоже влюбилась. Она приехала в Штаты, чтобы познакомиться со страной и жизнью Фридмана. Уже там они решили, что не расстанутся. А вот свою свадьбу влюбленные отмечали в Москве. Они долгое время жили в России, а в 2018 году уехали в Грецию.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Джон Фридман входит в состав жюри премии «Золотая маска». Фото: Global Look Press