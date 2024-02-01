«Между нами было очень много различий»: Янина Лисовская, Дина Корзун и другие актрисы, которые счастливы в браке с иностранцами

Недавно Корзун с семьей приехала в Россию. Она решила вернуться на родину. Актриса рассказала, что ее дети говорят с акцентом, но быстро адаптровались в новой школе. Также она похвасталась, что у мужа отличные отношения с ее сыном от первого брака и тещей.

Артистка рассказала, что их отношения с Луи лишь со временем стали хорошие, а в начале их романа им было очень сложно.

«У нас много общего, но мы из совершенно разных культур и, честно признаюсь, разных взглядов на мир, на музыку. Поначалу между нами было очень много различий, первые десять лет мы взбирались в гору, а теперь нам все легче и интереснее. Он человек с большим вкусом», – поделилась Дина, пишет «МК».

Она отметила, что у них было болезненное противостояние, но потом им удалось найти золотую середину.