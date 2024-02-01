Певица Гуркова призналась, почему плюнула водой в лицо Колдуну: «Он просто до меня докапывался»

Александра Гуркова впервые за долгое время дала интервью. Она откровенно поговорила с Яной Чуриковой о своей жизни. Певица рассказала, почему Виктор Дробыш разорвал с ней контракт, как познакомилась с сыном продюсера Валерием, вышла за него замуж и родила четверых детей.

А также артистка вспомнила, как попала на «Фабрику звезд». Она призналась, что у нее появились знакомые на телевидении благодаря участию в шоу «Топ-модель», которые помогли ей пройти кастинг без очереди. А на самом проекте четыре месяца все участники жили под камерами, что было не прсото. Гуркова отметила, что напряженная ситуация у нее возникла к Дмитрием Колдуном, который стал над ней издеваться.

По слова певицы, в эфире ее поступки так монтировали, что она порой казалась странной.

«Я помню увидела, как Колдун подходит ко мне и говорит не понято что. Я развернулась и выплюнула ему воду в лицо. Это нормально? А знаешь, как было на самом деле? Он 45 минут ходил за мной по всему дому и просо до меня докапывался. В первый месяц он понял, что я моментально взрываюсь, моментально реагирую. И он решил, что меня все время тролить, подначивать. И вот мы бегали, подушками кидались, ржали. Так он 45 минут ходил за мной. Я ему уже говорю: "Дим, отойди. Пожалуйста, отойди. Надоело, хватит". И в какой-то момент я не выдержала. Ну человек не понимает, я ему 10 раз сказала, а он не понимает. А показали, что я придурошная», – рассказала Гуркова в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Она отметила, что потом поговорила с Колдуном и предложила не трогать друг друга, держа нейтралитет. По словам певицы, оставшиеся три месяца они не общались. Александра предполагает, что тогда коллега так себя вел, чтобы пиариться.