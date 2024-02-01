Продюсер Лавров заверил, что Киркоров и Лолита выиграют от бойкота: «Люди должны скучать по артисту»

Вот уже больше месяца ни Филиппа Киркорова, ни Лолиту Милявскую не показывают в эфире ТВ. Их даже вырезали из фильмов и передач, где они снялись ранее. А все из-за вечеринки Насти Ивлеевой, в которой они приняли участие в декабре 2023 года. На российском телевидении им объявили бойкот. Продюсер Сергей Лавров уверен, что это не только им не навредит, но и пойдет на пользу.

«Чем больше мы видим артиста на экране, тем меньше люди ходят на его концерты. Примеров масса на самом деле. Возьмите Александра Серова: его редко можно увидеть на экране. Но куда бы он ни приехал – везде полный зал», – высказался он.

Он также привел в пример Ярослава Евдокимова и Кая Метова, которые не появляются на телевидении, но хорошо зарабатывают своим творчеством. По словам продюсера, Николая Баскова стало много на телевидении, поэтому люди реже ходят на его концерты.

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