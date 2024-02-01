Гуркова заявила, что подруги отговаривали ее от свадьбы с сыном Дробыша: «У него ничего не было. Он же бедный музыкант»

Александра Гуркова построила карьеру певицы. Она встретилась с Яной Чуриковой, которой рассказала о своей судьбе. Певица после «Фабрики звезд» была под крылом Виктора Дробыша. Однако она призналась, что продюсер так и не помог ей достичь высот, так как ей нравился рок.

А когда Дробыш узнал, что она беременна от его старшего сына Валерия, то разорвал с ней контракт. Гуркова пояснила, что он одобрял их отношения, но понимал, что ребенок поставит на паузу ее карьеру.

К слову, тогда Гуркова еще не была в браке с Валерием. Она рассказала, что они познакомились, когда Наталья Подольская собиралась на «Евровидение», так как сын Дробыша был в ее коллективе. И сначала Гуркова ему не понравилась, так как показалась надменной. А потом он контролировал съемки клипа с ее участием. Позже они пошли веселиться в клуб, Дробыш-младший заступился за нее, когда к певице стал приставать мужчина. Так начался их роман.

По словам Александры, они стали жить вместе, когда она ждала первенца. Артистка заверила, что подруги ее отговаривали от свадьбы.

«Мне все подружки говорили: «Да ты что! да зачем? Да у него же ничего нет?» А у него реально ничего не было. Он же бедный музыкант. У него ни машины, ни квартиры. Он когда переехал ко мне, я уже была беременна. У него не было ни то что работы, ни то что денег, документов, чтобы пожениться! У него не было российского паспорта», — поделилась певица в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

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Она призналась, что Валерию отец ни в чем не помогал. По словам Гурковой, первая зарплата ее мужа была 13 тысяч рублей. Она отметила, что порой он ели макароны и рис, так как денег не было. Но потом они смогли развить свой лейбл Теперь у супругов уже четверо детей.