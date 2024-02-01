Агата Муцениеце показала маму, которая живет в Латвии: «У нее умер муж, но она подняла дочек в непростые 90-е!»

Агата Муценице каждый год ездит в Латвию к своим родным. Она признавалась, что так и не получила российское гражданство. Актриса 1 февраля поздравила свою маму Нонну Николаевну с днем рождения. Она поделилась снимком с именинницей и посвятила ей трогательный пост в соцсети. Артистка находилась на съемках, поэтому не смогла лично приехать и поздравить родительницу.

«Мама, она такая одна! Дома у мамы всегда хорошо спится и много вкусный еды, мама плачет, когда ты уезжаешь, и плачет, когда ты возвращаешься, мама помнит все твои болезни, когда у тебя заканчивается паспорт, и кидает бесконечное количество мемов и смешных видео. Мама всегда верила в мой талант и разрешала мне рисковать и идти к своей мечте! У мамы когда-то умер муж, но она стойко выстояла и подняла своих дочек в непростые 90-е! Мама очень добрая и веселая! Она такая одна!» — заявила Агата.

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