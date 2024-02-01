Невестка Дробыша Гуркова раскрыла, почему он разорвал с ней контракт: «Узнал, что я беременна»

Александра Гуркова решила дать интервью Яне Чуриковой. Она вспомнила о своем участии в «Фабрике звезд». Тогда певица познакомилась с Виктором Дробышем. Он стал ее продюсировать, но карьера не шла в гору, так как ей хотелось петь в рок стиле. А потом артистка познакомилась с его сыном Валерием Дробышем, который жил в Финляндии. Это случилось благодаря тому, что у него тоже была рок-группа.
Между ними закрутился роман. Они не торопились со свадьбой. Александра заявила, что даже жить вместе с ним стала, когда забеременела. Но тогда с ней решил разорвать контракт продюсер.
«Он прекратил сотрудничество, когда узнал, что я беременна. Он позвонил и уволил меня. Это правда. У нас был очень неприятный разговор. После него какое-то время мы не общались. Я не хочу сейчас это говорить, но ничего хорошего он не сказал», – поделилась Гуркова в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».
Александра Гуркова и Валерий Дробыш стали парой. Фото: кадр из передачи «Фабрика с Яной Чуриковой»
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Певица пояснила, что продюсера расстроило, что она в положении и карьера будет на паузе. А вот ее отношения с Валерием он одобрял. По словам артистки, они так и не обсудили этот неловкий момент. Теперь супруги уже растят четверых детей.