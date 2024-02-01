Невестка Дробыша Гуркова раскрыла, почему он разорвал с ней контракт: «Узнал, что я беременна»

Александра Гуркова решила дать интервью Яне Чуриковой. Она вспомнила о своем участии в «Фабрике звезд». Тогда певица познакомилась с Виктором Дробышем. Он стал ее продюсировать, но карьера не шла в гору, так как ей хотелось петь в рок стиле. А потом артистка познакомилась с его сыном Валерием Дробышем, который жил в Финляндии. Это случилось благодаря тому, что у него тоже была рок-группа.

Между ними закрутился роман. Они не торопились со свадьбой. Александра заявила, что даже жить вместе с ним стала, когда забеременела. Но тогда с ней решил разорвать контракт продюсер.