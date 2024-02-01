Певица Гуркова рассказала о романе с Архиповым: «Я платье свадебное выбирала»

Александра Гуркова была одной из ярких участниц «Фабрики звезд». Тогда она попала под крыло Виктора Дробыша. Но певице нравился рок, поэтому затем она стала строить карьеру самостоятельно. На этот раз артистка пришла к Яне Чуриковой.

Она рассказала о том, как жила все это время. Александра впервые рассказала, что в конце «Фабрики звезд» у нее закрутились отношения с Романом Архиповым, который попал в группу «Челси». Она призналась, что в тур они ехали уже как пара.

«Я тебе больше скажу! Я платье свадебное выбирала в какой-то момент», — заявила Гуркова. «Это была бы рок-свадьба века», — отметила Чурикова. «Ну знаешь, оно было цвета шампанского. Как сейчас его помню. Оно было не особо рокерское. И чего это я, правда? Знаешь, иногда не все должно заканчиваться свадьбой. Есть такие отношения, когда так складываются обстоятельства, что для всех лучше разойтись. Иногда лучше не женится. И это говорю я — человек, который был уверен, что мои первые отношения закончатся свадьбой», — поделилась артистка в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам Александры, ей было не просто, когда Архипов ездил в тур с группой. Для нее это было сложным периодом. Певица считает, что у нее была депрессия, так как в тот момент она не развивалась. По словам артистки, она сидела дома полгода. Тогда звезда осознала, что нужно все менять. Она рассталась с Романом.

Спустя время Гуркова вышла замуж за старшего сына Виктора Дробыша, Валерия. У них растут четверо детей.