Виктория Боня призналась, что осталась без волос: «У меня теперь снова будет каре»

Виктория Боня в последние годы особенно много внимения уделяет внешности. Недавно она улетела в США, чтобы посетить самого дорогого косметолога. И там телеведущая решила снять свои нарощенные волосы.

Примечательно, что несколько недель назад она уже снимала чужие локоны, но потом снова нарастила локоны ниже талии. Теперь светская львица честно призналась, что свои натуральные волосы испортила всеми этими процедурами. Она намерена начать их восстанавливать, чтобы не стать лысой.

«Сняла наконец-то волосы! От своих мало что осталось, но теперь будет чем заняться, чтобы их снова восстановить. Так что у меня теперь снова будет каре», – поделилась звезда.

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