Ирина Шейк стала избегать встречи с Брэдли Купера в школе их дочери на фоне нового романа актера

Ирина Шейк уже четыре года живет в Нью-Йорке с дочкой Леей. После расставания с Брэдли Купером она захотел покинуть Лос-Анджелесе. Со вренем и актер перебрался в «большое яблоко». Он хотел быть ближе к ребенку. Они смогли остаться друзьям и регулярно виделись. Но накануне произошел необычный инцидент. По словам очевидцев, Купер привел дочку в школу. Туда приехала и модель, но она стала избегать встречи с бывшим бойфрендом.

«Брэдли привел свою маленькую дочь в школу. Через пять минут вошла Ирина. Они избегали встречи и держались на расстоянии. Было видно, что они предпочитают игнорировать друг друга. Вскоре после этого Шейк покинула школу ради того, чтобы выпить чашечку кофе, а затем быстро вернулась», — сообщил инсайдер изданию Daily mail.

В окружении звезд отмечают, что модель и актер отдалились друг от друга, так как у них новые отношения. В 2023 году Шейк стала ходить на свидания с Томом Брэди. А вот Купер на днях перестал скрывать роман с Джиджи Хадид. Примечательно, что именно Ирина познакомила его со своей американской коллегой.

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Знакомые признаются, что модели много лет были близки, так как у них часто бывает совместная работа. К слову, хоть теперь между Брэдли и Ириной произошло охлаждение, российская красавица не перестает называть его самым лучшим папой. Они друг друга выручают и по-очереди сидят с дочкой.