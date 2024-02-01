Влад Соколовский рассказал, как изменял Рите Дакоте: «Я гулял, знакомился в соцсетях, встречался»

Влад Соколовский в 2018 году развелся с Ритой Дакотой. Тогда у них только родилась дочка Мия. Поклонники были поражены тому, что разрушилась семья, которая казалась гармоничной. А певица не стала скрывать, что узнала о многочисленных изменах супруга, которые просто не могла стерпеть. Лишь спустя время она наладила дружеские отношения с экс-избранником.

Теперь у них у обоих новые отношения. Соколовский спустя годы рассказал, что действительно был неверным. Он повторил судьбу своего отца, который изменял жене, когда она злоупотребляла алкоголем. Однако его родители смогли спасти брак.

«Я гулял, это факт. Это действительно послужило причиной нашего развода. Я знакомился в соцсетях, переписывались, общение, встречи», — признался Соколовский.

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Он пояснил, что страдал от сексоголизма. Певец подчеркнул, что это болезнь. Он рассказал, что обращался к психологам, с которыми прорабатывал проблему три года. Влад отметил, что самому справится с такой зависимостью трудно. Об этом он поведал в Rutube-шоу «Злые языки».

Напомним, что артист уже несколько лет состоит в отношениях с Ангелиной Сурковой. В 2022 году у нх родился сын Дэвид.