Стилист Алишер признался, почему Алла Пугачева отказалась от услуг: «Я мотивировал ее худеть»

Алла Пугачева раньше носила балахоны. Был период, когда певица поправилась и пыталась делать акцент на ногах, скрывая недостатки фигуры. 15 лет ее стилистом был Алишер. Они познакомились на съемках клипа, а потом артистка предложила ему сотрудничать. В тот момент ее имидж стал преображаться.

По словам стилиста, тогда в гардеробе звезды были только балахоны. Он признался, что Примадонне было сложно подбирать себе одежду даже для повседневной жизни из-за веса. Поэтому эксперт в моде предложил ей поменять луки. Он стал предлагать ей делать акцент на талии и носить больше аксессуаров.

«Начал делать платья с поясами, постепенно их сужал, мотивируя Аллу Борисовну похудеть. Мы поняли, что ей идет кукольный стиль. И дошло до того, что на «Рождественские встречи» я ей сделал наряды полностью без балахонов, она предстала в совершенно другом образе. А потом она еще больше стала худеть и уже смогла одеваться в бутиках. Вот так я лишился клиента в ее лице», — поделился Алишер.

Он также рассказал, что хотел спеть песню, посвященную Пугачевой. Но сначала артистка дала согласие, а потом передумала.

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