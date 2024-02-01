Новый возлюбленный Марии Погребняк тратит миллионы рублей, чтобы возить ее в Италию и Францию

Мария Погребняк не так давно развелась с футболистов Павлом Погребняком. Они прожили вместе 17 лет. Дизайнер призналась, что у них пропала любовь. Примечательно, что им удалось сохранить дружеские отношения. Подруга Ольги Бузовой недолго была одна.

Вскоре ее заметили в компании бизнесмена Игоря Головинского. Ему тоже 35 лет. Блондинка призналась, что они знакомы много лет, но лишь теперь стали встречаться. Избранник балует свою девушку. Он уже возил ее на Мальдивы, где отдых обходится в пол миллиона рублей минимум, а если отель хороший, то стоить будет больше миллиона рублей.

Не так давно бизнесмен также свозил Марию в Италию. Они были в разных отелях. В одном из них Il San Pietro di Positano 5* три ночи на двоих обходятся в 800 тысяч рублей.

Более того, Погребняк получает в качестве подарков украшения и дорогие вещи. В сентябре 2023 года он устроил для нее сюрприз, привезя в Париж. Головинский сводил ее на концерт ее любимого рэпера Ашера.

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«Мне до сих пор не верится! Мы сидели прямо у сцены – за одним из двенадцати VIP-столиков. Билеты стояли недешево. Но сказать точную сумму не могу, не я покупала, – делилась с «КП-Екатеринбург» Мария.

К слову, билет в зону у сцены стоил около 50 тысяч рублей. А вот VIP-столик стоит еще дороже.