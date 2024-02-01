Самойлова рассказала, как дети Джигана впервые снялись в сериале: «Давидка по-настоящему испугался и заплакал»

Оксана Самойлова недавно поддержала старшую дочку Ариеллу, которая стала певице. А теперь и другие дети бизнесвумен и ее мужа Джигана прославятся: Ариелла, а также дочка Лея, дочка Майя и сын Давид.

Они снялись в сериале «Бедные смеются, богатые плачут». Также в картине снялись звезда новых «Папиных дочек» Полина Денисова, боец и блогер Саша Стоун, рэпер Владимир «Нигатив» Афанасьев, а еще несколько непрофессиональных актеров, прошедших специальный народный кастинг телеканала ТНТ.

Самойлова рассказала подробности съемок.

— Насколько сложно или легко было с ними на площадке?

— Первые съемочные смены были, конечно, не по накатанной. Был смешной момент, когда мама Серафима должна была их пугать в кадре во время игры и она так вошла в роль, что Давидка по-настоящему испугался и заплакал, убежал и сказал, что не будет сниматься, но я потом с ним сама сыграла в эту же игру, объяснила что это не по-настоящему и дальше уже все пошло хорошо, и они как только приходили на площадку сразу вживались в роли называли себя именами своих персонажей и бежали обниматься со своими новыми киношными родителями. Ну и, конечно, с каждой сменой они все лучше понимали как и что нужно делать, и я бы сказала, что для первого опыта они справились замечательно.— Как часто приходилось ездить на съемки?

— Я была с ними на площадке все смены, это считай была часть моей работы уже, как будто я снимаюсь. Так что 100 из 100 я их сопровождала, мы репетировали с ними, учили сценарии, учились проявлять нужные эмоции и так далее. Майя, кстати, пошла на актерское мастерство параллельно учиться, до сих пор ходит занимается и ей очень нравится.— Хотелось бы, чтобы у детей была построена карьера в кино?

— Сложный вопрос, это им решать, если у них будет желание и интерес к этой профессии, то конечно я за. Если они будут чувствовать себя в какой-то другой сфере, то будет так как им по душе.— Есть ли уже планы на будущее, может уже есть новые предложения?

— Планов относительно киношной истории у нас пока нет и предложений новых нет тоже, но детям понравилось сниматься, поэтому если будет продолжение их киношной деятельности, то, конечно, мы будем их рассматривать. Это классно развивает, это интересно, это очень классный жизненный опыт.

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Напомним, что премьера мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут» состоится 12 февраля на ТНТ в 21:00. Всех главных персонажей, включая детей Джигана и Оксаны Самойловой, можно будет увидеть уже в первой серии.