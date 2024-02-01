Елена Блиновская в СИЗО не общается с сокамерницами и худеет от стресса

42-летняя Елена Блиновская попала в СИЗО из-за нарушения правил домашнего ареста. Источник близкий к ситуации сообщает, что блогерша испытывает серьезные проблемы с психоэмоциональным состоянием: она на грани депрессии, пишет Telegram-канал Shot. Королева-марафонов стала плохо питаться на фоне стресса и уже потеряла несколько килограммов. У Блиновской ухудшился аппетит, она продолжает худеть.

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Елену поместили в карантинную камеру на 20 человек, однако в ближайшее время ее переведут в обычную камеру, где есть телевизор и холодильник. Также Блиновская сможет выходить на ежедневные прогулки, посещать библиотеку и парикмахерскую. Сообщается, что королева-марафонов также получит доступ к более привычному меню. Блогерше разрешат заказывать комплексные обеды из «кулинарной лавки». Источник также дал понять, что Елена игнорирует своих сокамерниц и ни с кем не общается.

Напомним, что изначально блогерша задолжала государству чуть более 900 миллионов рублей. Теперь эта сумма выросла почти до полутора миллиардов.