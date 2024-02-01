Куликова о единственном сыне от Матросова: «Хочет быть пилотом гражданской авиации»

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова рассказала о том, каким растет ее сынишка Ваня от бывшего мужа Дениса Матросова. Оказывается, мальчуган рос на съемочной площадке этого сериала. И актриса была бы рада, если бы Ваня выбрал профессию врача. Однако мальчик тяготеет к пилотированию.

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«Хочет быть пилотом гражданской авиации. У него дома есть штурвал и симулятор полетов. И сейчас он вышел на более серьезный уровень: в специальной программе на английском общается с диспетчерами и повторяет ход реальных полетов», - отметила Мария Куликова.

Актриса уточнила, что не так давно они вместе летали в отпуск. Мария дала понять, что считает себя фанатом путешествий и любит открывать новые места. Так, во время одного из полетов, когда у них была пересадка в Стамбуле, Ваня обратился к маме с вопросом, заявив, что он может спокойно посадить лайнер (вот в такой симуляции полетов, - Прим. ред.). Главное — выбрать авиакомпанию и тип судна.

Куликова не стала скрывать, что она потеряла дар речи от такого заявления. В подтверждении своих слов, Ваня достал компьютер, ввел нужные данные, поставил микрофон и в реальном времени стал общаться с «диспетчером». Они вместе посадили свой борт в тренировочной программе. Для Марии этот опыт стал очень познавательным.

«Особенно интересно было за этим наблюдать, когда у тебя за окном летное поле, самолеты взлетают и садятся. А во время полета сын рассказывает мне, что в данный момент делает пилот», - добавила актриса.

По материалам 7days