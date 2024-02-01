Фигуристка Щербакова отписалась от Тутберидзе в соцсетях после ее заявления про Валиеву

После высказывания Этери Тутберидзе по допинг-делу своей подопечной Камилы Валиевой от нее отписалась другая звезда фигурного катания Анна Щербакова. На это обратил внимание сайт «Советский спорт», о чем сообщил читателям. А вот дочку тренера, Диану Дэвис, по-прежнему фолловит в запрещенной социальной сети.

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Тутберидзе, отметим, высказалась, что два года следила за разбирательством по делу Камилы. И теперь призналась, что не понимает, защищал ли ее кто-то на слушаниях в CAS. Поскольку решение, принятое в отношении нее о дисквалификации на 4 года, по ее мнению, «хуже быть не могло». И заявила, что все ее спортсмены «были и остаются чистыми».

Кстати, после слов Тутберидзе высказалась Яна Рудковская. Она назвала сказанные по делу Валиевой слова высокомерными.