Рудковская ответила Тутберидзе на ее заявление по допинг-делу Валиевой: «Вы должны были ее защищать!»

Продюсер Яна Рудковская в ответ на комментарий Этери Тутберидзе о дисквалификации Камилы Валиевой обвинила ее в высокомерии.

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Знаменитость призналась, что пристально следила за происходящим после оглашения вердикта по допинг-делу. Она солидарна с мнением на этот счет Татьяны Тарасовой, а вот когда увидела пост Тутберидзе в Сети, то приняла его сначала за фейк – настолько не укладывался он в голове Рудковской.

«Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка — это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва», - написала в Telegram продюсер.

Рудковская не понимает, почему тренер Валиевой спрашивает, защищал ли кто-то фигуристку, поскольку убеждена, что первым защитником должна была стать сама Тутберидзе.

«Вы должны были ее защищать! И перед судом, и перед миром, и перед страной, и перед ней самой! Тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения, и с понятийной, и с человеческой. А не тонко сквозь строчки взваливать вину на девочку, в жизни которой произошла трагедия», - негодует жена Евгения Плющенко.

Воспитанницу Тутберидзе, напомним, дисквалифицировали на 4 года. К тому же, фигуристке аннулируются все достижения с 25 декабря 2021 года – а это лишение любых званий, наград, медалей, прибылей и призовых, включая олимпийскую медаль в командном зачете.