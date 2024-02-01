Елена Яковлева впервые рассказала про смерть родителей: «Мамы нет два года, папы – год»

Актриса Елена Яковлева рассказала, что потеряла родителей. Она похоронила сначала мать, потом отца и только сейчас нашла силы об этом говорить. Поскольку раньше всегда и с удовольствием упоминала о своих предках, но потом замолчала. Потеря далась ей очень тяжело, и справляться с горем она продолжает до сих пор.

«Накрывает боль не сразу... Я еще не пережила это. Мамы нет два года, папы - год. И только совсем недавно пришло ощущение, что я сирота. То есть сначала этого не понимаешь», - призналась звезда в интервью сайту «Караван историй».

Яковлева поделилась, что в такой беде проще всего впасть в горевание и опустить руки. Однако, уверена, что это непозволительно, и обязательно нужно себя пересиливать. Справиться с болью и утратой ей помогает работа, а также читать книги и отвлекаться просмотром фильмов. А вот от общения она отгородилась, поскольку стала уставать от него.

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