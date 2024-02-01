Молодой миллионер годами осыпает Ольгу Бузову дорогими подарками, но она не отвечает на ухаживания

Ольга Бузова после расставания с блогером Давой в 2021 году так ни с кем не начала встречаться. Она постоянно подчеркивала, что одинока, однако это было не совсем так. Как сообщает сайт KP.RU, певица годами принимает ухаживания от некоего состоятельного поклонника.

И именно он подарил ей новый «Мерседес» на день рождения. Накануне именин, кстати, мама певицы пожаловалась на падение доходов дочки, мол, той не до жиру, ездит на старой машине много лет.

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Как сообщает источник сайта, воздыхатель одаривает свою звездную фаворитку роскошными подарками, которые певица даже демонстрировала в своих соцсетях: дорогущие серьги с бриллиантами, туфли Jimmy Choo с кристаллами Swarovski, браслет Van Cleef. Также одаривает букетами, оплачивает вип-залы в аэропортах, словом, не устает добиваться расположения Ольги.

Познакомились они 5 лет назад в ресторане. Мужчине 36 лет, он стал миллионером благодаря криптовалюте. Но почему-то звезда не отвечает на ухаживания и держит щедрого ухажера на расстоянии.