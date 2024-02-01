Катя Лель – впервые о причине развода с мужем: «Речь и про алкоголь тоже»

Исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель в декабре 2023 года ошеломила поклонников признанием о том, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака. Правда, о точной причине разрыва она умолчала, подчеркнув, что решение было взвешенным, конфликтов и разногласий не вызвало.

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А теперь в новом интервью, которое она дала Екатерина Гордеевой* на YouTube, певица раскрыла истинную причину развода. Оказалось, расстаться с мужем она поспешила из-за его пагубной привычки. И звезда даже не раз давала ему шанс исправиться, но тщетно.

«Меня много чего не устраивало. И я задала себе вопросы: «Ты спасаешь человека, ты что, мать Тереза? Однажды проснулась и поняла, что больше так жить не хочу», - призналась звезда. И подчеркнула: «Речь и про алкоголь тоже. Поэтому я не могу в этом находиться. Я счастлива, что я сделала свой выбор».

Сейчас звезда с головой ушла в работу. Она переживает новую волну популярности и буквально нарасхват. По всему миру вирусится в Сети ее хит про джагу-джагу, и на фоне всплеска интереса к своему творчеству Лель значительно повысила гонорар.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента