Безруков высказался о работе Кологривового в фильме «Момент истины»: «Его образ Таманцева, конечно, впечатляет»

Никита Кологривый недавно столкнулся с волной хейта после ряда провокационных интервью. Он критиковал своих коллег Сашу Бортич, Данилу Козловского, Ивана Янковского.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» даже высказывался в адрес советских артистов, которые его не впечатлили своей работой. После этого Никита нажил себе врагов. А вот Сергей Безруков, который успел с ним сняться в фильме «Момент истины», похвалил своего молодого коллегу.

«Для Никиты Кологривого, который сейчас стал звездой, эта роль — одна из интересных в его творческой биографии. Он там необычный, это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет. По тем сложнейшим съемкам, которые были, по характеру героя и то, что он переживает, например, в истории с матерью», — высказался актер в эфире подкаста «Креативные индустрии».

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Добавим, что Бортич отреагировала на слова Кологривого. Он обсуждал, что актриса без образования играет в кино и намекал, что успеха она добилась только благодаря внешности. Она в свою очередь отметила, что пыталась и не раз получить высшее образование, но у нее не получилось. также Бортич подчеркнула, что достигла успеха благодаря таланту, так как никаких связей, которые бы помогли ей в продвижении по карьере, у нее нет.