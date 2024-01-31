Кейт Миддлтон впервые после операции на брюшной полости увидела свою маму

Кейт Миддлтон на днях выписалась из лондонской больницы. Она перенесла операцию на брюшной полости. Это хирургическое вмешательство было запланировано. Но навещать ее мог только принц Уильям. Он даже отказался от своих обязанностей, чтобы присматривать за детьми.

Но принцесса Уэльская была рада вернуться к возлюбленному и малышам: 10-летнему Джорджу, восьмилетней Шарлотте и пятилетнему Луи. Она находится в Виндзоре, где ей предстоит восстанавливаться, но 31 января Кэтрин устроила праздник для своей мамы Кэрол, которой исполнилось 69 лет.

Так захотела сама Миддлтон. Небольшая вечеринка состоялась в их с мужем доме — коттедже Аделаиды, который находится недалеко от Виндзорского замка. К принцессе в гости также приехала сестра Пиппа и брат Джеймс со своими семьями, чтобы тоже поздравить именинницу. На этот раз праздник был гораздо скромнее предыдущих.

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К слову, бабушка и дедушка присматривали за внуками, когда Кейт была в больнице. У Кэрол и Майкла Миддлтонов есть свое поместье в Баклбери графства Беркшир. Они живут недалеко от своей дочки, пишет Hello! Пока часть дня принцесса Уэльская проводит в постели, так как на ее восстановление потребуется около двух месяцев.