Катя Лель рассказала, как восемь лет была любовницей Александра Волкова: «Его семья об этом знала»

Катя Лель недавно пережила развод с Игорем Кузнецовым, от которого родила дочку Эмилию. Они были вместе 15 лет. Певица рассказала, что им удалось остаться в хороших отношениях. А в новом интервью она вспомнила про длительные отношения с ресторатором Александром Волковым, с которым ее познакомил Лев Лещенко. Разница в 24 года не смущала бизнесмена.
Она стал добиться артистку, хотя у него на тот момент были жена и дети, которые жили за границей. По словам Кати, она сразу объявила, что не будет его любить, но такое условие устроило Волкова. Восемь лет он держал жизнь звезды под полным контролем.
Когда певица в температурой была вынуждена выступить на корпоративе, она осознала, что устала.
«Я поняла, что так жить больше нельзя. Меня разрушает это. Я сказала Саше: "Я должна как артистка что-то получать. Это неправильно. Вселенский закон энергии. Я не могу все отдавать, я должна что-то получать иначе будут болеть постоянно. Что-то положено мне за эти концерты или ты все себе забираешь?" Он стал зарабатывать безумно большие деньги. Собственноручно я все складывала ему в сейф», – рассказала артистка.
Она подтвердила, что жила с Волковым, но в Германии у него была другая семья.
«Он не скрывал, что любил меня. Его семья об этом знала. Когда я уже от него ушла, он мне сказал: "Моя жена просит тебя вернуться ко мне. Иначе всем конец. Да, я не живу со своей женой, для меня она как сестричка, но я не стабилен эмоционально. Когда тебя нет рядом, меня нет"», – вспомнила певица.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Лель отметила, что бизнесмен настаивал на том, что дал клятву как еврей, поэтому не мог развестись с женой. После этого она попросила, чтобы он дал ей возможность устроить свою жизнь.
«Я мечтаю о ребенке, я мечтаю о законном браке. Я общественный человек! Я не могу себе позволить жить в этом. Меня это разрушает. Я не могу быть любовницей! Я хочу законную семью. Я имею на это полное право, как женщина. 8 лет жизни – это большой путь», – пояснила звезда в беседе с Катериной Гордеевой* для YouTube-канала
Она также заверила, что когда к ней пришла слава, Волков перестал чувствовать себя значимым в ее жизни. Артистка также добавила, что он боялся ее потерять. Он поставил ей условия: или с ним или война. После этого ресторатор пытался ей помешать дальше строить карьеру. Несколько лет шли суды. А в 2008 году он умер от онкологического заболевания.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
*Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.