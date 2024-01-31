Катя Лель рассказала, как восемь лет была любовницей Александра Волкова: «Его семья об этом знала»

Катя Лель недавно пережила развод с Игорем Кузнецовым, от которого родила дочку Эмилию. Они были вместе 15 лет. Певица рассказала, что им удалось остаться в хороших отношениях. А в новом интервью она вспомнила про длительные отношения с ресторатором Александром Волковым, с которым ее познакомил Лев Лещенко. Разница в 24 года не смущала бизнесмена.

Она стал добиться артистку, хотя у него на тот момент были жена и дети, которые жили за границей. По словам Кати, она сразу объявила, что не будет его любить, но такое условие устроило Волкова. Восемь лет он держал жизнь звезды под полным контролем.

Когда певица в температурой была вынуждена выступить на корпоративе, она осознала, что устала.

«Я поняла, что так жить больше нельзя. Меня разрушает это. Я сказала Саше: "Я должна как артистка что-то получать. Это неправильно. Вселенский закон энергии. Я не могу все отдавать, я должна что-то получать иначе будут болеть постоянно. Что-то положено мне за эти концерты или ты все себе забираешь?" Он стал зарабатывать безумно большие деньги. Собственноручно я все складывала ему в сейф», – рассказала артистка.

Она подтвердила, что жила с Волковым, но в Германии у него была другая семья.