Бывшая жена Игоря Сивова рассказала, как муж Нюши помогает ей и сыновьям: «Он старается для мальчиков»

Игорь Сивов уже шесть лет состоит в браке с Нюшей. Но недавно появились слухи, что они находятся на грани развода. Бизнесмен уже был в браке. Он поддерживает хорошие отношения с Аленой Сивовой, которая родила ему двоих сыновей — Матвея и Мирона. А певица подарила ему дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
На этот раз экс-жена Игоря дала интервью. Она рассказала, что ей удается дружить с бывшим супругом. Они обычно вместе устраивают дни рождения для наследников. Но недавно Сивов пропустил праздник Мирона, так как у него была рабочая поездка. Но бизнесмен устроил семейный совет и объяснил, почему его не будет.
«Игорь несет большую ответственность за наших детей. Я вижу между ними связь и то, как он старается для мальчиков. Это очень ценно и заслуживает уважения. Сейчас цель наших взаимоотношений — это дать сыновьям то лучшее, на что мы способны как родители. Мы слушаем и стараемся слышать друг друга в вопросах воспитания», — поделилась Алена, пишет VOICE.
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Она также не скрывает, что пока не встретила свою любовь, так как ждет достойного человека. Напомним, что ранее Нюша признавалась, что бывшая жена Сивова не хотела давать ему развод. Но потом Алена пояснила, что восстанавливалась после родов, а развод не дают сразу, если есть дети. Она напомнила, что суд обычное дает время на примирение.