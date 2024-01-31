Бывшая жена Игоря Сивова рассказала, как муж Нюши помогает ей и сыновьям: «Он старается для мальчиков»

Игорь Сивов уже шесть лет состоит в браке с Нюшей. Но недавно появились слухи, что они находятся на грани развода. Бизнесмен уже был в браке. Он поддерживает хорошие отношения с Аленой Сивовой, которая родила ему двоих сыновей — Матвея и Мирона. А певица подарила ему дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.

На этот раз экс-жена Игоря дала интервью. Она рассказала, что ей удается дружить с бывшим супругом. Они обычно вместе устраивают дни рождения для наследников. Но недавно Сивов пропустил праздник Мирона, так как у него была рабочая поездка. Но бизнесмен устроил семейный совет и объяснил, почему его не будет.