Охлобыстин заявил, что участников вечеринки Ивлеевой пожалеют: «У нас очень добрый и прощающий народ»

Иван Охлобыстин объяснил, почему Филипп Киркоров и другие звезды будут прощены. Фото: Global Look Press

Актер Иван Охлобыстин уверен, что участники вечеринки Настя Ивлеевой со временем вернут себе любовь народа.

Иван Охлобыстин редко посещает светские мероприятия. Однако он следит за тем, что происходит в шоу-бизнесе. На этот раз актер прокомментировал скандал, который разгорелся из-за вечеринки Насти Ивлеевой. 

Многие гости мероприятия теперь сталкиваются с проблемами. Филиппу Киркорову объявили бойкот на телевидении, а Лолите Милявской приходится привыкать быть пенсионеркой, так как ее концерты отменились. Но Охлобыстин считает, что они будут прощены. 

«У нас добрый народ. Речь не идет о потери любви, речь идет о брезгливости, скорее. У нас очень добрый и прощающий народ. Простят ли их?  Думаю, да. Потому что все равно жалко», — высказался артист. 

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А Надежда Бабкина честно призналась, что даже не думала о судьбе коллег, которые оказались в сложной ситуации. Но она отметила, что ее на скандальную вечеринку не звали, пишет KP.RU.

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