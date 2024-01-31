Охлобыстин заявил, что участников вечеринки Ивлеевой пожалеют: «У нас очень добрый и прощающий народ»

Иван Охлобыстин редко посещает светские мероприятия. Однако он следит за тем, что происходит в шоу-бизнесе. На этот раз актер прокомментировал скандал, который разгорелся из-за вечеринки Насти Ивлеевой.

Многие гости мероприятия теперь сталкиваются с проблемами. Филиппу Киркорову объявили бойкот на телевидении, а Лолите Милявской приходится привыкать быть пенсионеркой, так как ее концерты отменились. Но Охлобыстин считает, что они будут прощены.

«У нас добрый народ. Речь не идет о потери любви, речь идет о брезгливости, скорее. У нас очень добрый и прощающий народ. Простят ли их? Думаю, да. Потому что все равно жалко», — высказался артист.

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А Надежда Бабкина честно призналась, что даже не думала о судьбе коллег, которые оказались в сложной ситуации. Но она отметила, что ее на скандальную вечеринку не звали, пишет KP.RU.