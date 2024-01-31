Катя Лель рассказала, как на вечеринке ее спас из неловкой ситуации Максим Галкин*: «Мне стало так стыдно!»

Катя Лель решила дать интервью. Певица спустя 20 лет снова переживает волну популярности. На этот раз ее хит «Мой мармеладный» завирусился в соцсетях за границей. Она вспомнила, как начинала карьеру и сотрудничала с разными продюсерами. По словам артистки, восемь лет она была с Александром Волковым. Их связывали любовные отношения.

Потом звезда сотрудничала с Юрием Айзеншписом. Когда у нее появились хиты, она стала так популярна, что давала по пять концертов в день. По словам Кати, она не получала денег долгое время. А однажды оказалась в неловкой ситуации, когда в болезненном состоянии выступила перед публикой. Она приехала на юбилей гендиректора ИТАР-ТАСС, но забыла его имя и отчество, поэтому все перепутала на сцене.