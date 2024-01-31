Катя Лель рассказала, как на вечеринке ее спас из неловкой ситуации Максим Галкин*: «Мне стало так стыдно!»

Катя Лель призналась, что оконфузилась на глазах высокопоставленных людей. Фото: Global Look Press

Певица Катя Лель благодарна за помощь мужу Аллы Пугачевой, но больше с ним не поддерживает общение.

Катя Лель решила дать интервью. Певица спустя 20 лет снова переживает волну популярности. На этот раз ее хит «Мой мармеладный» завирусился в соцсетях за границей. Она вспомнила, как начинала карьеру и сотрудничала с разными продюсерами. По словам артистки, восемь лет она была с Александром Волковым. Их связывали любовные отношения. 

Потом звезда сотрудничала с Юрием Айзеншписом. Когда у нее появились хиты, она стала так популярна, что давала по пять концертов в день. По словам Кати, она не получала денег долгое время. А однажды оказалась в неловкой ситуации, когда в болезненном состоянии выступила перед публикой. Она приехала на  юбилей гендиректора ИТАР-ТАСС, но забыла его имя и отчество, поэтому все перепутала на сцене. 

«И весь зал, а там сидели известные уважаемые люди, громко вздохнул: «О-о-о». Мне стало так стыдно! И Максим Галкин* быстро спас ситуацию», — вспомнила Лель. 

По ее словам, шоумен все объявил, что она инопланетянка, прилетела с другой планеты, не знает, что  есть имена и отчества. Певица до сих пор вспоминает, что юморист искренне ее выручил.  Однако она не стала скрывать, что больше с ним не общается. По словам Кати, она уважает выбор других людей. 

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«Сегодня наши души обнажаются и показывают наши истинные лица. Поэтому то, что сегодня происходит, это осознанный выбор каждой души, мы видим истинные лица людей», — поделилась поп-звезда в интервью Катерине Гордеевой*.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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