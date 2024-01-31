Бородина и Орлова устроили танцы в Куршевеле под российские хиты

Ксения Бородина в конце января улетела отдыхать без своих дочек. Она приехала в Куршевель вместе с Ольгой Орловой и другими друзьями. Телеведущая 30 января решила устроить вечеринку в местном ресторане.
Она в брендовом комбинезоне танцевала под российские хиты. Диджей ставил песни группы «Ласковый май», «Мираж» и Андрея Губина. За столиком сидели ее друзья. Орлова тоже пустилась в пляс.
«Русская музыка вечна. Русские люди — самые веселые, мы всегда и везде умеем создавать атмосферу!» — отметила Бородина.
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Но когда она показала остальную часть зала, то там не было людей. Ведущая шоу «Последний герой» была там только со своими знакомыми. Они веселились до поздней ночи. Хором все спели «Катюшу». Официанты заведения аплодировали гостям из России и тоже пританцовывали.