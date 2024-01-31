Бородина и Орлова устроили танцы в Куршевеле под российские хиты

Ксения Бородина в конце января улетела отдыхать без своих дочек. Она приехала в Куршевель вместе с Ольгой Орловой и другими друзьями. Телеведущая 30 января решила устроить вечеринку в местном ресторане.

Она в брендовом комбинезоне танцевала под российские хиты. Диджей ставил песни группы «Ласковый май», «Мираж» и Андрея Губина. За столиком сидели ее друзья. Орлова тоже пустилась в пляс.