Лоза объяснил, почему не пошел на шоу Кудрявцевой: «Даже за миллион не хочу раскрывать свои секреты»

Юрий Лоза накануне своего 70-летия дал интервью. Певец поведал о том, что готов петь в дуэте со многими коллегами. А вот о своей семье он рассказывает неохотно.

Артист признался, что его несколько раз звали в передачу «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева. Но он заверил, что не готов говорить о родных и раскрывать свои тайны даже за большие деньги.

«Это же мое личное. Меня не первый год уговаривают пойти на передачу Леры Кудрявцевой. Не пошел. Я даже за миллион не хочу раскрывать свои секреты», — пояснил Лоза, пишет «МК».

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Но он все же рассказал про своего сына Олега, который является оперным певцом. Он состоит в браке с английской звездой Ханной Брэдбери. По словам Лозы, его наследник работал в разных европейских странах, но в последнее время там российских артистов стараются не брать в постановки.