Этери Тутберидзе впервые высказалась о ситуации с допингом Камиллы Валиевой: «Все мои спортсмены были и остаются чистыми»

Этери Тутберидзе призналась, что ей было запрещено комментировать ситуацию. Фото: Global Look Press

Тренер по фигурному катанию Этери Тутбуридзе заявила, что даже спустя два года осталось много вопросов к расследованию, а историю Камиллы Валиевой она назвала болью своей команды.

На днях спортивный арбитражный суд огласил решение по делу о допинге Камилы Ваевой. Ее признали виновной в нарушении антидопинговых правил, поэтому дисквалифицировали на четыре года. Также сборную России по фигурному катанию лишили золотых медалей, которые были завоеваны на зимних Олимпийских играх в Пекине в командных соревнованиях. 

О ситуации впервые высказалась тренер Этери Тутберидзе. Она призналась, что молчала все это время, так как ей и другими членам ее коллектива было запрещено давать комментарии, так как они могли повлиять на расследование. 

По словам Этери, она больше других хочет знать, как допинговый препарат попал в организм Камиллы. 

«Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», — заявила тренер. 

Она напомнила, что ее ученики участвуют в соревнованиях уже 14 лет, поэтому проходили допинг-тесты множество раз. Этери подчеркнула, что всегда доносила спортсменам и их родным, что нужно осторожно принимать даже лекарства от простуды. Она отметила, что у нее осталось много вопросов к ситуации Валиевой, в том числе каково происхождение препарата, которое нашли в ее крови. 

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тренер заверила, что у нее нет никаких претензий и вопросов к свой Камилле. Она пояснила, что продолжит ее поддерживать, так как на долю фигуристки выпали сложные испытания. Этери Георгиевна назвала ее самой выдающей спортсменкой. 

«История Камилы — это наша боль», — добавила Тутберидзе.

Читайте также