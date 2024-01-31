Этери Тутберидзе впервые высказалась о ситуации с допингом Камиллы Валиевой: «Все мои спортсмены были и остаются чистыми»

На днях спортивный арбитражный суд огласил решение по делу о допинге Камилы Ваевой. Ее признали виновной в нарушении антидопинговых правил, поэтому дисквалифицировали на четыре года. Также сборную России по фигурному катанию лишили золотых медалей, которые были завоеваны на зимних Олимпийских играх в Пекине в командных соревнованиях.

О ситуации впервые высказалась тренер Этери Тутберидзе. Она призналась, что молчала все это время, так как ей и другими членам ее коллектива было запрещено давать комментарии, так как они могли повлиять на расследование.

По словам Этери, она больше других хочет знать, как допинговый препарат попал в организм Камиллы.

«Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», — заявила тренер.

Она напомнила, что ее ученики участвуют в соревнованиях уже 14 лет, поэтому проходили допинг-тесты множество раз. Этери подчеркнула, что всегда доносила спортсменам и их родным, что нужно осторожно принимать даже лекарства от простуды. Она отметила, что у нее осталось много вопросов к ситуации Валиевой, в том числе каково происхождение препарата, которое нашли в ее крови.

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Тренер заверила, что у нее нет никаких претензий и вопросов к свой Камилле. Она пояснила, что продолжит ее поддерживать, так как на долю фигуристки выпали сложные испытания. Этери Георгиевна назвала ее самой выдающей спортсменкой.