Юрий Лоза признался, что Диана Арбенина обиделась на него: «Со мной не разговаривает»

Юрий Лоза 1 февраля отметит свой юбилей. Он дал интервью, в котором рассказал о своей семье. Певец признался, что с радостью бы спел со своим сыном Олегом, который является оперным артистом.

При этом он заявил, что не смог бы спеть с Дианой Арбениной, так как коллега затаила на него обиду. Исправлять ситуацию исполнитель хита «Плот» не намерен.

«Я однажды пришел взять у нее разрешение на публикацию ее стихотворения в моей книжке. Она дала мне это разрешение. Я опубликовал и прокомментировал его. С тех пор Диана со мной не разговаривает — она ждала дифирамбов, а я оценил так, как считаю нужным», — пояснил Лоза, пишет «МК».

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Также он поведал, что стал дедушкой. У него растет внук. Артист отметил, что счастлив в браке с поэтессой Светланой, которая редактирует его тексты. Певец уверен, что она останется единственной женщиной в его жизни.