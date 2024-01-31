Сергей Чумаков рассказал, какие отношения его связывают с Аллой Пугачевой: «Говорили, что я ее фаворит»

Алла Пугачева в свое время устраивала «Рождественские встречи», на которые сама звала артистов. Многие мечтали туда попасть. Сергей Чумаков прославился в 19 лет, когда отметился в конкурсе «Утренняя звезда» и выиграл в проекте «Шлягер 1992».

И после этого певец предстал на «Рождественских встречах». Многие были удивлены тому, что он попал на концерт в Примадонны. И теперь спустя годы он рассказал, какие отношения его связывали со звездой.

«Говорили, что я ее фаворит. Я к этому относился совершенно нормально. Да, я поучаствовал в «Рождественских встречах». Почему все стали говорить, что Пугачева мне помогала? В свое время она дала несколько советов, и все» — поделился Чумаков.

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Он напомнил, что уже выступал с хитом «На Тверской», поэтому был очень известен. Сергей подчеркнул, что его было «грех не пригласить». По его словам, после отъезда Пугачевой за границу он с ней не поддерживает общение. Певец поддерживает связь с Алексеем Глызиным. Он признался, что имел проблемы с алкогольной зависимостью, которая возникла после смерти мамы. Но уже несколько лет артист вообще не употребляет алкоголь, пишет Prozvezd.